04 октября, 19:39Происшествия
В партии "Альтернатива для Германии" заявили о "преступном нападении" на ее лидера
Фото: 123RF/valentinivantsov
Лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла был госпитализирован после инцидента на предвыборном мероприятии, которое проходило в Баварии. Об этом пишет Focus-online.
В штабе фракции агентству DPA сообщили, что это было "преступное нападение".
Члены партии не стали раскрывать детали о состоянии пострадавшего.
В свою очередь, местные правоохранители заявили о проведении операции, однако подробностей не привели.
Ранее Польша обвинила Германию в попытках вмешаться в назначенные на 15 октября парламентские выборы в стране.
По информации Financial Times, агентом Берлина в Варшаве считают экс-председателя Европейского совета, лидера польской оппозиционной "Гражданской коалиции" Дональда Туска.
До этого газета Politico писала, что самые ярые партнеры Украины в Европе, в том числе Польша, начинают сдавать позиции из-за приближающихся выборов и собственных внутренних проблем.
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