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04 октября, 19:39

Происшествия

В партии "Альтернатива для Германии" заявили о "преступном нападении" на ее лидера

Фото: 123RF/valentinivantsov

Лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла был госпитализирован после инцидента на предвыборном мероприятии, которое проходило в Баварии. Об этом пишет Focus-online.

В штабе фракции агентству DPA сообщили, что это было "преступное нападение".

Члены партии не стали раскрывать детали о состоянии пострадавшего.

В свою очередь, местные правоохранители заявили о проведении операции, однако подробностей не привели.

Ранее Польша обвинила Германию в попытках вмешаться в назначенные на 15 октября парламентские выборы в стране.

По информации Financial Times, агентом Берлина в Варшаве считают экс-председателя Европейского совета, лидера польской оппозиционной "Гражданской коалиции" Дональда Туска.

До этого газета Politico писала, что самые ярые партнеры Украины в Европе, в том числе Польша, начинают сдавать позиции из-за приближающихся выборов и собственных внутренних проблем.

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