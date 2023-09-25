Польша и другие союзники Украины в Европе начали сдавать позиции – СМИ

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Самые ярые партнеры Киева в Европе начинают сдавать позиции из-за приближающихся выборов и собственных внутренних проблем. Об этом сообщает газета Politico.

Журналисты отметили, что даже самый ярый союзник Украины в лице Польши стал меньше поддерживать Киев. Они привели в пример заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который на фоне дискуссий о поставках зерна с Украины заявил о прекращении передачи Киеву военной техники.

В газете также приводится мнение западного дипломата, который пожелал остаться анонимным и заявил, что зерновой вопрос ставит под сомнение возможность вступления Украины в ЕС.

"Польша полтора года травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении Украины. И вот теперь она показала свое истинное лицо", – резюмируется в материале.

Конфликт Польши и Украины произошел на фоне нерешенных проблем с поставками зерна. 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в обмен на обязательство со стороны Украины в течение 30 дней ввести правовые меры, которые предотвратят скачки объемов поставок зерна в Евросоюз.

Власти Польши с 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Кроме того, Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

Власти Украины из-за этого подали иск во Всемирную торговую организацию.

Министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк отметил, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала.

Песков заявил, что конфликтов между Украиной и странами ЕС будет становиться все больше