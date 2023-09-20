Польша может перестать поддерживать Украину на фоне аграрного скандала

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Польша может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала, сообщил министр по европейским делам республики Шимон Шинковский вель Сенк, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, действия Киева не удивляют, однако они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Как он указал, это видно по опросам, по уровню общественного одобрения продолжения поддержки Киева. Как считает министр, это вредит самой Украине.

Шинковский предупредил, что отсутствие общественной поддержки помощи Украине в той степени, в которой она была до сих пор, приведет к ее ограничению.

"Мы хотели бы поддержать Украину, но, чтобы это было возможно, мы должны иметь поддержку польских граждан в этом вопросе. В связи с этим, если не будет поддержки таких действий со стороны поляков, нам будет трудно продолжать так, как мы это делали до сих пор, поддерживать Украину", – пояснил он.

15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Несмотря на это, Словакия до конца года продлила односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Аналогичные решения приняли Польша и Венгрия.

Власти Украины после этого подали иск во Всемирную торговую организацию. Украинское министерство экономики надеется, что три страны снимут запрет на поставку зерна и им не придется выяснять отношения в суде. Также в ведомстве отметили, что из-за одностороннего ограничения Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры уже несут потери из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

18 сентября сообщалось, что Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать координационную платформу Еврокомиссии (ЕК) по вопросу поставок украинского зерна. По словам источника в ЕС, эти страны не хотят работать в рамках платформы из-за осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках платформы, против них в ходе разбирательств в ВТО.



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