Причиной аварийной посадки самолета в районе Лыткарино стала неисправность двигателя

Фото: телеграм-канал SHOT

Легкомоторный самолет Piper экстренно сел в районе подмосковного Лыткарино в связи с неисправностью двигателя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей правоохранительных органов.

На борту в момент аварийной посадки находились три человека, уточнили в оперативных службах.

"Предварительно, самолет совершал учебный или прогулочный полет", – отметил собеседник журналистов.

Он также рассказал агентству, что данный самолет базируется на аэродроме Мячково.

Инцидент произошел около 18:00 по московскому времени на Тураевском шоссе.

Произошедшее не привело к каким-либо разрушениям на земле. Пострадавших в результате аварийной посадки самолета тоже нет.

