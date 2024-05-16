Самолет рейса Санкт-Петербург – Уфа экстренно сел в Кирове

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Самолет, который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Уфу, экстренно сел в аэропорту Кирова. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на одного из пассажиров рейса.

"Командир говорит по громкой связи, что у самолета какие-то технические неисправности или неполадки, в связи с чем вынуждены совершить посадку в другом городе, в Кирове", – заявил пассажир Дмитрий.

Он также уточнил, что бортпроводники постарались не допустить паники на борту самолета. При этом пассажир добавил, что точную причину экстренного приземления в Кирове людям не озвучили.

На данный момент пассажиры ждут резервный борт, который доставит их в Уфу. Представители аэропорта уже выдали людям еду и воду.

Ранее стало известно, что санитарный самолет Ан-2, на борту которого были пятеро человек, совершил аварийную посадку на водоем в Казахстане. Всех пассажиров эвакуировали департаментом по ЧС по Костанайской области в городскую больницу города Аркалык.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте начали расследование.

