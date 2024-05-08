Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула

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Грузовой лайнер Boeing 767 совершил аварийную посадку в Новом аэропорту Стамбула (IST), сообщает РИА Новости со ссылкой на специализированный портал HavaSosyalMedya.

Лайнер компании FedEx, выполнявший рейс Париж – Стамбул, сел с нераскрытой передней стойкой шасси. Пилоты сначала пролетели над взлетно-посадочной полосой, а затем, сделав круг, решили сажать самолет. Им удалось посадить самолет на фюзеляж. Пожара не возникло. В результате никто не пострадал.

Ранее стало известно, что санитарный самолет Ан-2, на борту которого были пятеро человек, совершил аварийную посадку на водоем в Казахстане.

В Минтрансе республики уточнили, что воздушное судно с государственным регистрационным знаком UP-A0124 авиакомпании "Навигатор" выполняло рейс Аркалык – Аксункар (Костанай). Всех эвакуировали департаментом по ЧС по Костанайской области в городскую больницу города Аркалык. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте начали расследование.