27 марта, 18:41Происшествия
Водовоз врезался в самолет в аэропорту Домодедово
Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"
Водовоз врезался в самолет Emirates в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, днем 27 марта спецтранспорт с питьевой водой двигался по перрону, но столкнулся с воздушным судном рейса Москва – Дубай. В результате днище Airbus было повреждено, а сам рейс отменен. По версии прокуратуры, задержек отправления авиарейсов не допущено.
"После выяснения всех обстоятельств данного происшествия будет дана оценка действиям работников аэропорта, при наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в ведомстве.
В аэропорту рассказали Агентству "Москва", что самолет Emirates отстранили из-за повреждения. Пассажиров борта должны отправить следующим рейсом. Сейчас специалисты проверяют техническое состояние поврежденного при обслуживании Airbus A380.
"Задержка составит менее восьми часов", – добавили в пресс-службе, уточнив, что в момент инцидента в самолете не было пассажиров.
Ранее стало известно, что следовавший из Красноярска в Благовещенск Boeing 737 26 марта экстренно сел в Чите. В пресс-службе благовещенского аэропорта не смогли назвать причину экстренной посадки. Однако, по данным СМИ, самолет вынужденно приземлился из-за срабатывания датчика исправности одного из двигателей.