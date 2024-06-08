Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино

Фото: телеграм-канал Baza

Легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе подмосковного Лыткарино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

"Около 18:00 по московскому времени поступило сообщение об аварийной посадке самолета на Тураевское шоссе под Лыткарино", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что в результате случившегося обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее вертолет совершил экстренную посадку в районе реки Пача за 20 километров до пункта назначения. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, он следовал на турбазу из села Ловозера.

До этого самолет рейса Санкт-Петербург – Уфа экстренно сел в Кирове. Решение не объяснили пассажирам, однако один из находившихся на борту заявил, что пилот сообщал о технических неисправностях судна. После посадки пассажирам обеспечили резервный борт.

