ВКС РФ ударили по четырем местам базирования боевиков в двух провинциях Сирии

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Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков, которые укрывались в районах горных массивов Аль-Амур на территории Сирии. Об этом рассказал замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) России генерал-майор Юрий Попов, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что целями российских военных стали места базирования боевиков, которые находились в провинциях Хомс и Эль-Бишри, а также Дейр-эз-Зор.

"ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор", – уточнил Попов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июня ВВС Израиля обстреляли часть сирийского Алеппо. Представители министерства обороны Сирии выступили с заявлением о том, что эта атака нанесла стране "некоторый материальный ущерб".

Через некоторое время в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека (СЦМПЧ) поделились данными о том, что в результате обстрела со стороны Израиля погибли 12 человек. Во время атаки погибли проиранские ополченцы. Сотрудники ведомства уточнили, что среди них были как граждане Сирии, так и иностранцы.

Кроме того, сообщалось, что в результате этого обстрела погиб иранский военный советник в Сирии Саид Абияр. Он служил в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Министерство иностранных дел России выступило с осуждением обстрелов территории Сирии со стороны ВВС Израиля. Российские дипломаты назвали эти действия израильской стороны агрессивными и подчеркнули, что они являются нарушением суверенитета Сирии.

