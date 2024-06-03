Израиль нанес ракетные удары по окрестностям сирийского Алеппо

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Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности сирийского города Алеппо. Об этом со ссылкой на Минобороны Сирии сообщает РИА Новости.

"Приблизительно в 00:20 после полуночи израильский противник совершил воздушную агрессию с юго-востока Алеппо, нанеся удары по некоторым объектам в окрестностях Алеппо", – заявили в оборонном ведомстве страны.

Минобороны Сирии сообщило, что в результате атаки был нанесен "некоторый материальный ущерб", погибли люди.

Ранее стало известно, что истребитель международной коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку в Сирии в рамках самообороны после неудавшегося ракетного удара по военной базе в районе Румейлан в Сирии. Уточняется, что американские военнослужащие при атаке на базу не пострадали.