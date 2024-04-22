Самолет коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку в Сирии

Фото: 123RF/kocbar

Истребитель международной коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку в Сирии в рамках самообороны после неудавшегося ракетного удара по военной базе в районе Румейлан в Сирии. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона сообщает ТАСС.

"Сегодня истребитель коалиции уничтожил в порядке самообороны пусковую установку после сообщения о неудавшемся ракетном ударе по базе коалиции в Румейлане, Сирия", – заявили в оборонном ведомстве США.

Там подчеркнули, что военнослужащие США при атаке на базу не пострадали.

Ранее сообщалось, что четыре ракеты были выпущены по военной базе Соединенных Штатов на северо-востоке Сирии. Источник РИА Новости сообщал, что базу атаковали также четырьмя беспилотниками.

Ранее в министерстве обороны Сирии заявляли, что авиаудары США по востоку страны привели к жертвам среди мирных жителей и военных. В ведомстве это назвали неприкрытой агрессией американских оккупационных войск.