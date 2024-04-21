РИА Новости: четыре ракеты выпущены по военной базе США на северо-востоке Сирии

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Четыре ракеты выпущены по военной базе Соединенных Штатов, которая располагается на северо-востоке Сирии. Об атаке пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

"Нанесены удары беспилотником и четырьмя ракетами по американской базе в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии", – уточнил собеседник агентства.

Ранее в министерстве обороны Сирии рассказали, что авиаудары США по востоку страны привели к жертвам среди мирных жителей и военных. Также удары Штатов нанесли большой ущерб государственной и частной собственности.

В ведомстве подчеркнули, что американские оккупационные войска совершили неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов в Сирии и возле сирийско-иракских границ.