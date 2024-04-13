Лавров осудил удар Израиля по иранскому консульству в Сирии

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Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, во время которых осудил удар Израиля по консульству Ирана в Сирии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Акцентировано, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства", – говорится в сообщении.

В ходе разговора обе стороны подтвердили обоюдный настрой на сохранение высокого уровня координации по международным и региональным вопросам. Также была отмечена заинтересованность в наращивании политического сотрудничества и торгово-экономического взаимодействия, указали в ведомстве.

Израильская армия нанесла удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе сирийского Дамаска 1 апреля. В результате иранский объект был полностью уничтожен. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что это было не посольство и не консульство, а якобы объект Корпуса стражей исламской революции.

В свою очередь, президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон сделает все для защиты Израиля в свете предупреждений Ирана после удара по его консульству в Дамаске. Он указал, что приверженность США безопасности Израиля остается нерушимой.

