Авиаудар Израиля по консульству Ирана может привести к масштабной войне в регионе – СМИ

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Авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске может привести к масштабной войне в регионе. Такое мнение представил телеканал CNN.

На телеканале считают, что данный удар может стать "последней каплей" и резко увеличить вероятность "эскалации военных действий" в регионе. По мнению CNN, многие страны стремились избежать "тотального пожара" в регионе и прилагали все усилия для предотвращения масштабной войны.

Об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаска ранее сообщил один из сирийских гостелеканалов. В Минобороны Сирии отметили, что удар полностью разрушил здание.

Иран публично заявил о своем праве выбрать наказание для Израиля за удар по консульству.