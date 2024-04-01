Иран заявил о своем праве выбрать наказание для Израиля за удар по консульству

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Иран оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству страны в Дамаске. Об этом заявил

официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"Иран оставляет за собой право принять контрмеры (против Израиля – прим. ред.) и решение о типе реакции и наказании агрессора", – приводит его слова РИА Новости.

Об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаска ранее сообщил один из сирийских гостелеканалов. В Минобороны Сирии отметили, что удар полностью разрушил здание.

МИД России выступил с решительным осуждением атаки. В ведомстве заявили, что Москва считает категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, которые являются неприкосновенными согласно Венским конвенциям.