Офицер КСИР погиб при ударе по Дамаску – Reuters

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди погиб из-за удара Израиля по столице Сирии Дамаску. Об этом передает агентство Reuters, ссылаясь на источники в ливанских силах безопасности.

В материале указано, что израильский удар пришелся на консульство иранского посольства в Дамаске. Иранское государственное информагентство Fars также подтвердило гибель Захеди.

Об ударе Израиля по зданию на юго-востоке Дамаска ранее сообщил один из сирийских гостелеканалов. По информации Минобороны Сирии, в результате удара объект был полностью разрушен. Также там добавили, что сейчас спасатели пытаются достать из-под обломков погибших и раненых.

Как рассказал посол Исламской республики в Сирии Хосейн Акбари, жертвами удара могли стать минимум пять человек.