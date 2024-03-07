Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические сил (ВКС) РФ уничтожили две базы террористов в Сирии и ликвидировали более 20 боевиков. Об этом заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, пишет ТАСС.

По данным представителя ЦПВС, удар российских ВКС был нанесен 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб. Террористы, по его словам, были причастны к обстрелам позиций сирийских правительственных сил.

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации в Латакии зафиксировали один факт обстрела позиций государственных войск Сирии. В результате один солдат погиб, добавил Кулить.

В начале февраля в Минобороны Сирии рассказали, что авиаудары США по востоку страны привели к жертвам среди мирных жителей и военных. Также удары Штатов нанесли большой ущерб государственной и частной собственности.

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