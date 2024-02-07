Несколько мирных жителей погибли и были ранены при израильской атаке на Сирию

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Израиль нанес удары по районам в центральной части Сирии. Об этом со ссылкой на Минобороны Сирии сообщает ТАСС.

"Сегодня приблизительно в 00:30 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны к северу от Триполи, нанеся удары по ряду позиций в городе Хомс и провинции", – указано в сообщении.

Средства ПВО Сирии сбили несколько ракет, однако в результате попадания части из них, погибли и получили ранения несколько мирных жителей. В МО Сирии также заявили, что был нанесен ущерб государственной и частной собственности.

До этого сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в Сирии члена радикальной палестинской организации ХАМАС, который отвечал за запуски ракет в сторону израильской территории. Член группировки был убит в районе населенного пункта Бейт-Джин, по заявлению израильской стороны он был одним из главных организаторов ракетных обстрелов Израиля с сирийской территории.