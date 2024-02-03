В США подтвердили нанесение ударов по Сирии и Ираку

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В США подтвердили нанесение авиаударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на территории Ирака и Сирии. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что удары были нанесены по более чем 85 целям. Всего было применено свыше 125 высокоточных боеприпасов, добавили в ведомстве.

Удары наносились по командным, оперативным и разведывательным центрам, складам ракет и БПЛА, а также по объектам логистической и боевой цепи поставок группировок.

Вечером 2 февраля СМИ сообщили о том, что американские военнослужащие начали наносить удары по территории Сирии в ответ на недавнее нападение на военную базу США на северо-востоке Иордании.

Сирийские издания сообщали о взрывах в окрестностях города Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком, а также около контрольно-пропускного пункта "Эль-Каим" на сирийско-иракской границе.

В результате атаки с использованием дрона на американскую военную базу в Иордании погибли трое военнослужащих США. Еще несколько солдат получили различные ранения.

Президент США Джо Байден, комментируя атаку, заявил, что нападение было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками. Он также обещал привлечь к ответственности всех виновных.

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