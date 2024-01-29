В Иордании эвакуировали 8 из 34 пострадавших при атаке на базу США

Фото: AP/U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell

Число пострадавших при обстреле базы США в Иордании военных увеличилось до 34, восьми из них потребовалась эвакуация для оказания более квалифицированной медицинской помощи. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Остальные военнослужащие проходят полное обследование на предмет последующего ухода.

Эвакуированные военные находятся в стабильном состоянии. В то же время не исключен рост числа пострадавших. Военнослужащие продолжают обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что трое американских военнослужащих погибли и несколько получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника на военную базу США на северо-востоке Иордании в воскресенье, 28 января.

Президент США Джо Байден, комментируя атаку, заявил, что нападение было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками. Он также обещал привлечь к ответственности всех виновных.

После этого постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Исламская Республика не принимала участия в этих нападениях.