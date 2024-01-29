В Белом доме изучают возможность проведения тайной операции против Ирана – СМИ

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США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке, в результате которой погибли трое американских военнослужащих, в том числе не исключают возможность осуществления секретной операции против Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников, нападение на базу США в Иордании повлечет за собой "более решительную реакцию" со стороны Вашингтона, которая превзойдет по масштабам все действия, которые американские власти предпринимали после начала конфликта в секторе Газа.

Среди возможных вариантов действий американских властей агентство называет "тайную операцию, в ходе которой США нанесут удар по Ирану". В таком случае Вашингтон не будет заявлять о своем участии в данной кампании. Другим же вариантом является прямая атака на чиновников Ирана, как это было с убийством генерала Касема Сулеймани, указано в материале.

Агентство отмечает, что вне зависимости от того, какой выбор будет сделан, президенту США Джо Байдену придется принять "одно из самых важных решений" за время его нахождения у власти. Действия американского президента также могут привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном, резюмируется в статье.

Трое американских военнослужащих погибли и 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника на военную базу США на северо-востоке Иордании в воскресенье, 28 января. Байден заявил, что нападение было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке и пообещал привлечь их к ответственности "в то время и тем образом, который мы изберем".

