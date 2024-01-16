В Белом доме заявили, что поддерживают контакт с Ираком по ситуации с ударами по Эрбилю

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Американские власти поддерживают контакт с коллегами из Ирака по ситуации с атаками Ирана по городу Эрбиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

Она подтвердила, что в результате ударов ни один американский военнослужащий или объект США не пострадал.

По словам Уотсон, Вашингтон продолжит оценивать случившееся, однако первичная оценка Белого дома заключается в том, что речь идет о безрассудной и неточной серии ударов со стороны Ирана.

Представитель совета нацбезопасности добавила, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака.

В ночь на 16 января серия взрывов прогремела в столице Иракского Курдистана Эрбиле, возле консульства США и международного аэропорта. Впоследствии ответственность за баллистические атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав Вооруженных сил Ирана.

По информации СМИ, при атаках КСИР по Эрбилю погибли четыре человека. Тем не менее среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.

Как заявили в КСИР, атаки по Эрбилю были проведены в ответ на недавние теракты на иранской территории. Иран также взял на себя ответственность за ракетные удары по объектам ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.