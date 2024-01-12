Иран назвал удар США и Британии по хуситам произволом

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Удар, который нанесли США и Великобритания по позициям хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", – это произвол, а также нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, заявление опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Дипломат подчеркнул, что подобные действия нарушают нормы международного права. По его словам, это приведет "лишь к усилению нестабильности в регионе".

Между тем Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, при этом было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Об этом заявил командующий ВВС в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, сообщение опубликовано на сайте американских ВВС.

Он уточнил, что удары были нанесены по приказу Центрального командования США. Под удар попали склады боеприпасов, центры управления, командные пункты, производственные мощности и радары системы ПВО хуситов.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Позднее американский президент Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. По его словам, он отдал соответствующий приказ в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

В декабре прошлого года сообщалось, что власти США считают, что вопрос о защите судов в Красном море должен быть поднят в рамках международного взаимодействия. Отмечалось, что Америка проводит тесные консультации с зарубежными союзниками для создания морской оперативной группы.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда.

По его информации, в ней примут участие такие страны, как Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и прочие. Остин добавил, что атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют коллективного ответа.