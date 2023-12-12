В Пентагоне заявили, что для защиты судов в Красном море требуется "международное решение"

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Власти США считают, что вопрос о защите судов в Красном море должен быть поднят в рамках международного взаимодействия. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Действия со стороны хуситов, которые мы наблюдаем, дестабилизируют обстановку, представляют опасность и, безусловно, являются вопиющим нарушением международного права. Так что это международная проблема, которая требует международного решения", – приводит его слова ТАСС.

По его словам, США проводят тесные консультации с зарубежными союзниками для создания морской оперативной группы. Райдер подчеркнул, что данный вопрос США обсуждают с множеством стран и подчеркнул, что больше информации будет предоставлено в ближайшем будущем.

Представитель Пентагона также сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Ближний Восток и проведет встречи с представителями Бахрейна, Израиля и Катара.

12 декабря стало известно, что норвежское коммерческое судно Strinda, перевозившее нефть и химикаты, подверглось нападению в Красном море. Согласно данным СМИ, судно было атаковано крылатой ракетой наземного базирования с территории Йемена, из-за удара на корабле возник пожар.

Ранее сообщалось, что американский эсминец USS Carney в Красном море был атакован ракетами и беспилотниками, выпущенными из Йемена. Кроме того, под атаку попали также различные коммерческие суда.