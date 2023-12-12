Норвежский химический танкер загорелся в Красном море после попадания ракеты – СМИ

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Норвежское коммерческое судно Strinda подверглось нападению в Красном море на фоне участившихся атак мятежников-хуситов в этом регионе. Об этом сообщает телекомпания ABC News.

Источник из официальных лиц США заявил телекомпании, что судно было атаковано крылатой ракетой наземного базирования с территории Йемена. Из-за удара на корабле возник пожар, однако на данный момент о пострадавших не сообщалось.

Танкер был атакован более чем в ста километрах к северу от пролива Баб-эль-Мандеб. Сообщается, что помощь судну, перевозившему химикаты и нефть, оказал находившийся неподалеку эсминец ВМС США.

Ранее сообщалось, что американский эсминец USS Carney в Красном море был атакован ракетами и беспилотниками, выпущенными из Йемена. Кроме эсминца, под атакой также оказались различные коммерческие суда.

До этого СМИ сообщали о том, что чиновники в Пентагоне разочарованы действиями президента США Джо Байдена по противодействию атакам на американские военные базы на Ближнем Востоке. По их мнению, принимаемые администрацией США меры не приводят к падению количества атак проиранских группировок.