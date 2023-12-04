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Американский эсминец подвергся атаке ракет и беспилотников в Красном море – СМИ
Фото: 123RF/boscorelli
Американский эсминец USS Carney в Красном море был атакован ракетами и беспилотниками, которые были выпущены из Йемена. Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на источник в Пентагоне.
Помимо эсминца, под атакой также оказались различные коммерческие суда.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование ВС США, Вашингтон имеет все основания полагать, что атаки на судна в Красном море совершили йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" при поддержке Ирана.
Ранее уже сообщалось об атаке беспилотника на американский эсминец USS Thomas Hudner в Красном море. По словам представителя военного ведомства США, у них имеются все необходимые сведения о данном инциденте.
Позже СМИ сообщали о том, что чиновники в Пентагоне разочарованы действиями президента США Джо Байдена по противодействию атакам на американские военные базы на Ближнем Востоке.
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