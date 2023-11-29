Иранский беспилотник пролетел около авианосца США в Персидском заливе – СМИ

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Иранский беспилотник пролетел рядом с американским военным авианосцем "Эйзенхауэр" в Персидском заливе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на неназванного чиновника.

Предположительно, дрон пролетел мимо корабля в тот момент, когда тот был в международных водах. Отмечается, что оператор беспилотника проигнорировал неоднократные предупреждения.

Американские военные сочли поведение Ирана в данном инциденте небезопасным и непрофессиональным. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, в ведомстве все еще оценивают произошедшее и пока не готовы дать комментарий.

Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил "серьезным ударом" США, если Вашингтон не остановит войну в секторе Газа.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном, однако готовы ответить в случае атаки на своих представителей в рамках текущей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.