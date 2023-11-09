Дрон атаковал базу США на севере Ирака – СМИ

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На американской военной базе Харир, расположенной на севере Ирака, произошли взрывы. Предварительно, по ней ударили беспилотником, сообщает иракская вещательная компания Rudaw.

В сообщении указано, что, по имеющимся данным, на аэродроме Харир разбился и взорвался беспилотник-бомбардировщик. Также там загорелись резервуары с горючим.

Исламское сопротивление Ирака взяло ответственность за удар по базе США на себя. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявления вооруженных шиитских группировок.

Боевики заявили, что удар был нанесен при помощи двух беспилотников, которые поразили свои цели напрямую.

Ранее Харир также атаковали два беспилотника. Данных о пострадавших нет.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска.

Он уточнил, что удары американцев по объектам Ирана носят характер самообороны и никак не связаны с конфликтом на Ближнем Востоке.