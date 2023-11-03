Военная база США на севере Ирака подверглась атаке беспилотников – СМИ

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Военная база США "Харир" на севере Ирака подверглась атаке двух беспилотников. Об этом со ссылкой на источник в вооруженных силах Ирака сообщает РИА Новости.

"Военная база "Харир" в Эрбиле, где дислоцированы американские военные, подверглась нападению с использованием двух беспилотников", – заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что на данный момент неизвестно, пострадал ли кто-либо в результате инцидента.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американский президент Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска.

Он уточнил, что удары Вооруженных сил США по объектам Ирана носят характер самообороны и никак не связаны с конфликтом на Ближнем Востоке.

Как заявил сам Байден, удары по объектам в Сирии нужны были для защиты граждан США как в самих Штатах, так и за пределами страны.