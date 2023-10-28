Байден заявил, что удары США по объектам в Сирии были необходимы для защиты американцев

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Удары по объектам в Сирии нужны были для защиты граждан США как в самих Штатах, так и за его пределами. Об этом говорится в заявлении американского лидера Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Президент США также заявил, что данные удары были предприняты в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, которое отражено в статье 51 устава ООН.

Байден выразил готовность и в дальнейшем принимать необходимые меры для ответа на угрозы или атаки США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска.

Он уточнил, что удары Вооруженных сил США по объектам Ирана носят характер самообороны и никак не связаны с конфликтом на Ближнем Востоке.

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