27 октября, 09:00Политика
Целями ударов американских истребителей в Сирии были склады с оружием – СМИ
Фото: 123RF/chagpg
Целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии стали склады с вооружением и боеприпасами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.
До этого президент США Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска.
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США могут принять дальнейшие необходимые меры в случае, если проиранские группы продолжат атаковать американских военнослужащих.
Позже СМИ сообщили, что США не координировали с Израилем удары истребителей F-16 по объектам на территории Сирии.
Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".
В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.
Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств
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