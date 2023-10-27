США не координировали с Израилем удары по объектам в Сирии – СМИ

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Власти Соединенных Штатов не координировали с Израилем удары истребителей F-16 по объектам на территории Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Источник также сообщил, что целями ударов ВС США стали склады с оружием и боеприпасами.

Ранее в Пентагоне сообщили, что глава Белого дома Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска.

В последние дни американские базы, расположенные на территориях стран Ближнего Востока, неоднократно подвергались обстрелам и атакам при помощи беспилотников.

В частности, 26 октября сообщалось о звуках взрывов, которые были слышны на американской базе на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. По версии СМИ, причиной взрывов мог стать ракетный обстрел базы.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.