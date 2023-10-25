Шиитские группировки Ирака атаковали базу США на северо-востоке Сирии

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Исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные группировки, обстреляло американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление группировки.

Уточняется, что база была поражена прямым попаданием из ракетной установки.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали две американские военные базы в Сирии: в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке страны, а также в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.

До этого два БПЛА атаковали американскую военную базу Эт-Танф, расположенную в районе Сирии, граничащем с Иорданией и Ираком. Ответственность за удар взял на себя иракский филиал радикального движения ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, после того, как сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на это армия Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны сектора Газа погибли свыше 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи погибших и еще 5,4 тысячи пострадавших.