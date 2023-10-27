Байден приказал нанести удары по двум объектам в Сирии в ответ на атаки ВС США

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.

Он добавил, что США могут принять дальнейшие необходимые меры в случае, если проиранские группы продолжат атаковать американских военнослужащих.

Удары Вооруженных сил США по объектам Ирана носят характер самообороны и никак не связаны с конфликтом на Ближнем Востоке, заявил глава американского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось о звуках взрывов, которые были слышны на американской базе на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. По версии СМИ, причиной взрывов мог стать ракетный обстрел базы.

До этого исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные группировки, обстреляло американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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