Взрывы произошли на американской базе на газовом месторождении в Сирии – СМИ

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Звуки взрывов были слышны на американской базе на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает Al Mayadeen, ссылаясь на источники.

По информации журналистов, причиной взрывов мог стать ракетный обстрел базы.

Ранее сообщалось, что исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные группировки, обстреляло американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии.

До этого беспилотники атаковали две американские военные базы в Сирии: в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке страны, а также в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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