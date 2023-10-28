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США подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии за последние 10 дней – Пентагон
Фото: depositphotos/icholakov01
Американские военные за последние десять дней 20 раз подверглись атакам в Ираке и Сирии с применением ракет и беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.
В оборонном ведомстве США также прокомментировали удар американских истребителей 26 октября по местам хранения оружия, использованным КСИР в Сирии, заявив, что в результате произошедшего жертв нет.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска.
Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США могут принять дальнейшие необходимые меры в случае, если проиранские группы продолжат атаковать американских военнослужащих.
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