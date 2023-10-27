США уничтожили беспилотник возле своей военной базы в Ираке – Пентагон

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Военнослужащие ВС США сбили беспилотник-камикадзе около американской военной базы Айн-аль-Асад в Ираке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Пентагона.

По его словам, БПЛА был сбит 27 октября примерно в 07:00 по местному времени (14:00 по Москве). Каких-либо дальнейших инцидентов не последовало, уточнил он.

СМИ также сообщают о звуках взрывов в районе базы США на нефтяном месторождении Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Согласно информации местных изданий, база была атакована ракетными снарядами и дронами.

В последние дни американские базы, расположенные на территориях стран Ближнего Востока, неоднократно подвергались обстрелам и атакам при помощи беспилотников.

В связи с этим президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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