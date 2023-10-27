Опасений втягивания РФ в боевые действия в Сирии нет – Песков

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Опасений из-за вероятного втягивания российских военных в конфликт в Сирии нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударе ВВС США по складам с оружием Ирана в Сирии.

"Что касается ударов, палестино-израильская напряженность, конечно, провоцирует напряженность и в более широком контексте в регионе, это очень плохо", – добавил он.

Ранее президент США Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США могут принять дальнейшие необходимые меры в случае, если проиранские группы продолжат атаковать американских военнослужащих.

Позже СМИ сообщили, что США не координировали с Израилем удары истребителей F-16 по объектам на территории Сирии.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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