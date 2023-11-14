Полянский пригрозил США последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

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Если США будут и дальше осуществлять перехват оружия, направляемого в Йемен через Оманский залив, и продолжат передавать его Киеву, тогда их ждут серьезные последствия. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

"Провальная для Вооруженных сил Украины ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов", – подчеркнул он на заседании Совета безопасности (СБ) ООН.

При этом Полянский отметил, что Москва часто указывала на нарушение Вашингтоном подобными действиями положений не только профильных резолюций Совбеза по Йемену (2216), но и норм международного права.

"Особо циничными выглядят попытки США использовать международные санкции в отношении Йемена для продвижения весьма далеких от достижения мира в этой многострадальной стране узкокорыстных задач", – заключил первый заместитель постпреда РФ при ООН.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты могут отправить Украине конфискованное оружие и боеприпасы, которые контрабандой переправлялись в Йемен. Говорилось, что Киеву передадут тысячи единиц оружия и боеприпасов.

Издание напомнило, что в январе военные моряки США и Франции перехватили в Оманском заливе судно, которое, вероятно, доставляло в Йемен оружие из Ирана. Тогда там обнаружили три тысячи автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.

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