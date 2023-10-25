Блинкен заявил, что США будут готовы ответить в случае нападения Ирана на американцев

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Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном, однако готовы ответить в случае атаки на своих представителей в рамках текущей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время заседания Совбеза ООН.

Он подчеркнул, что ответ Вашингтона будет решительным и стремительным. Блинкен также призвал СБ ООН донести до Ирана и его сторонников призыв не открывать второй фронт против Израиля.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что лидеры радикальной группировки ХАМАС заверили его в готовности к длительному противостоянию с Израилем.

До этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи сообщил, что если Израиль продолжит свои действия, то мусульмане и силы сопротивления "дойдут до исступления", их уже никто не сможет остановить.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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