Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил о возмездии мусульман за преступления Израиля

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сказал, что если Израиль продолжит свои действия, то мусульмане и силы сопротивления "дойдут до исступления", их уже никто не сможет остановить. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Он назвал действия, которые сейчас осуществляет Израиль, геноцидом. Хаменеи отметил, что они происходят на глазах всего мира, и призвал судить израильское правительство.

По его словам, политику Израиля в последние дни регулирует Америка. Он также потребовал немедленного прекращения бомбардировок.

Ранее первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи сказал, что количество фронтов увеличится при вторжении Израиля в сектор Газа. Это, по его мнению, приведет к поражению Тель-Авива.

Кроме того, миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид и военные преступления, то ситуация может выйти из-под контроля и вызвать "далеко идущие последствия".

Иранские дипломаты добавили, что ответственность за данные последствия будет лежать на ООН, Совете безопасности всемирной организации, а также на странах, которые заводят Совбез в тупик.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

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