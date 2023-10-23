Глава МИД Ирана и лидер ХАМАС обсудили ситуацию в Газе

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Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили ситуацию в секторе Газа и "пути предотвращения преступлений Израиля". Об этом сообщает РИА Новости.

"Обсуждались последние события, связанные с сионистской агрессией против сектора Газа, и пути использования всех методов, чтобы остановить эти жестокие преступления, совершаемые врагом в секторе Газа", – указано в заявлении ХАМАС по итогам переговоров.

Глава МИД Ирана и глава политбюро ХАМАС беседовали по телефону.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ ответил на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,3 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Погибшими при обострении конфликта числятся 20 граждан РФ. Они также имели гражданство Израиля.

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