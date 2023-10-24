Илон Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что человечество движется к третьей мировой войне, принимая одно глупое решение за другим. Об этом он рассказал в эфире подкаста, опубликованного на личной странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По его мнению, политический курс США вынуждает Россию и Иран вступать в союз с Китаем, чтобы противопоставить себя Западу. Если интересы сторон столкнутся, то может произойти масштабная битва. При этом у коалиции во главе с Соединенными Штатами не будет явного промышленного преимущества, полагает Маск.

Ведь Россия обладает сырьем, а Китай – промышленным потенциалом, что является идеальным сочетанием с точки зрения войны, считает бизнесмен. Кроме этого, он призвал власти США отказаться от выбранного пути конфронтации.

"Это неразумно, и я думаю, что это приведет к огромному риску для цивилизации. <…> Не исключено, что мы никогда не оправимся от третьей мировой войны", – заключил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия уже проверяет информацию о подземном взрыве на американском испытательном полигоне в Неваде. Даже если данные о взрыве с использованием химического взрывчатого вещества подтвердятся, то Россия все равно не будет испытывать ядерное оружие, говорится в его заявлении.

Россия неоднократно напоминала, что Москва проведет ядерное испытание только в том случае, если США сделают соответствующий шаг первыми.

В ходе Валдайского форума Владимир Путин в очередной раз напомнил , что российской военной доктриной предусмотрены два условия для применения ядерного оружия: в качестве ответной меры и при угрозе существованию государства.

Песков заявил, что ядерный арсенал Франции и Великобритании де-факто контролируют США