Иран пригрозил США серьезным ударом, если Вашингтон не остановит войну в Газе

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Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил "серьезным ударом" США, если Вашингтон не остановит войну в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Tasnim.

"Наш совет американцам: немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар", – заявил глава Минобороны Ирана.

Ранее сообщалось, что американская разведка считает, что Иран готовится ответить на действия Израиля в секторе Газа, но так, чтобы избежать прямого конфликта с ним или с США. По мнению разведки, главным вопросом является то, согласится ли Иран на то, чтобы группировкам "Хезболла" начала полномасштабную атаку, чтобы спасти ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Со стороны Газы погибли 9 488 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.



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