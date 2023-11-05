Ни один иностранец не прошел в субботу из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах"

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Ни один иностранец не прошел в субботу из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что погранпереход не принял в субботу кого-либо из иностранцев или лиц с двойным гражданством, которые должны были перейти из сектора Газа в Египет согласно утвержденному списку имен. Как указали источники агентства, на границе ожидали прибытия 730 человек, включая 105 египтян, а также пострадавших из сектора Газа.

Ранее сообщалось, что КПП "Рафах" 4 ноября пересекли 30 грузовиков с гуманитарной помощью. Они проследовали из Египта в сектор Газа. транспорт вез продовольствие, медоборудование, воду и иные грузы. По информации газеты, с 21 октября в Газу въехал 451 грузовик.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Со стороны Газы погибли 9 488 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.