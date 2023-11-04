Тридцать грузовиков с гумпомощью из Египта пересекли КПП "Рафах" 4 ноября – СМИ

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Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" в субботу, 4 ноября, пересекли 30 грузовиков с гуманитарной помощью. Они проследовали из Египта в сектор Газа. Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что транспорт вез продовольствие, медоборудование, воду и иные грузы. По информации газеты, с 21 октября в Газу въехал 451 грузовик.

Ранее лидер политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания призвал власти Египта открыть КПП "Рафах" и игнорировать любые доводы, которые этому мешают.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Со стороны Газы погибли 9 488 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.

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