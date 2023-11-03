ХАМАС призвал Египет открыть КПП "Рафах"

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Лидер политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания призвал власти Египта открыть контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах", который расположен на границе с сектором Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

"Мы (ХАМАС. – Прим. ред.) призываем братьев в Египте полностью открыть КПП "Рафах" и игнорировать любые доводы, которые этому мешают", – сказал он.

По его мнению, "особая жестокость" израильской стороны по отношению к Палестине совпала с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль. Это, считает Хания, указывает на то, что Америка дала израильским властям разрешение на подобные действия и полностью их прикрывает.

Более 620 человек, включая лиц с двойным гражданством, смогут покинуть палестинский сектор Газа 3 ноября. Список опубликовала администрация КПП "Рафах", россиян в нем нет.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Известно, что в настоящий момент в секторе Газа удерживаются 242 человека.

По последним данным, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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