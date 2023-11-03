Администрация КПП "Рафах" вновь сообщила об отсутствии россиян в списке на выезд из Газы

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Более 620 человек, включая лиц с двойным гражданством, смогут покинуть палестинский сектор Газа 3 ноября. Об этом со ссылкой на список, опубликованный администрацией КПП "Рафах" сообщает РИА Новости.

Согласно списку, в пятницу будут эвакуированы как иностранные граждане, так и палестинцы, имеющие двойное гражданство. Большинство из эвакуируемых – обладатели паспорта США, помимо них, в списке граждане Великобритании, Италии, Германии и Мексики.

Россиян в списке эвакуируемых из анклава обладателей иностранных паспортов нет.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщала, что более 900 человек внесли в российский список на эвакуацию из сектора Газа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия до сих пор осуществляет активную работу с властями Израиля, Египта и Палестины, а также каждый день контактирует с послами в Москве и профильными международными организациями для разрешения ситуации по началу вывоза из сектора Газа граждан РФ.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ