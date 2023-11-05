Не менее 12 командиров ХАМАС уничтожены в Газе

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По меньшей мере 12 командиров палестинской радикальной группировки ХАМАС уничтожены в секторе Газа после начала наземных операций израильской армии. ТАСС со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Как отметил израильский министр обороны, к окончанию войны в сектор Газа группировка ХАМАС будет полностью уничтожена.

"Не останется никакой угрозы, которая могла бы терроризировать Израиль с южной границы сектора. У нас будет полная оперативная свобода действий за пределами сектора", – заявил Галант.

Он также в очередной раз повторил, что израильские военные намерены ликвидировать руководство ХАМАС за совершенное террористами 7 октября нападение на Израиль.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Со стороны Газы погибли 9 488 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.