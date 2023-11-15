Пентагон сообщил об атаке БПЛА на американский эсминец в Красном море

Фото: AP/Patrick Semansky

Беспилотник атаковал американский эсминец в Красном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Как утверждает представитель военного ведомства США, у них имеются все необходимые сведения об атаке беспилотника на эсминец USS Thomas Hudner.

"Корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю", – добавил он.

Иных деталей этого инцидента в Пентагоне не раскрыли.

Ранее СМИ сообщали, что американскую базу в Сирии "Аш-Шаддади" атаковали беспилотники, которая расположена на северо-востоке Сирии в провинции Хасаке. По данным телеканала, удар по ней осуществили "силы сопротивления".

До этого также сообщалось, что американские военные погибли при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии. База расположена на месторождении нефти Конико в провинции Дейр-эз-Зор, она подверглась обстрелу из 15 ракет.

США оправдали терроризм Украины своей реакцией на атаки БПЛА на Москву – МИД